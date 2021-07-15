“Тяжеловата, мать”, “Жизни нет”. Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети

45-летняя артистка выложила видео, как в тренировочном зале одного из SPA-отелей исполняет фрагмент партии Китри из балета “Дон Кихот”.

“Стало немного жарко и я взяла в руки веер. Весело и задорно. А вы как спасаетесь от жары?” – поинтересовалась 14 июля Волочкова.

На видео она в оранжевом спортивном костюме и с веером несколько секунд исполняет балетные па. Ролик набрал почти 115 тыс. просмотров. Часть подписчиков балерины остались недовольны ее исполнением.

“Тяжеловата, мать”, – написала nata21galimata.

“Красиво, но нет плавности, очень резкие движения, жизни нет”, – считает fi.fa520.

“Я бы сказала, все движения даются с трудом, тяжело”, – согласилась nadya__s__nadya.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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