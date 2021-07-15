 

“А я ждала, что будет мужчина”. Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок

15.07.2021, 8:58, Новости дня
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“Знаю, с кем сегодня буду спать после съемок. Ну ладно, не с “кем”, а с “чем”. Мне привезли новую подушку”, – написала 45-летняя певица в своем блоге 14 июля.

К посту артистка приложила фотографию, на которой в съемочном наряде и вечернем макияже обнимает подушку от украинского производителя.

“Полежать на этой подушке приятно, уже потестила”, – заверила Могилевская.

Не все подписчики оценили троллинг Могилевской. Многие возмутились, что на ее странице в соцсети много рекламы.

“Докатились, наши звезды уже подушки рекламируют”, – возмутился kruchkov_vladimir.

“Прочла первое предложение и прямо вся такая в предвкушении интриги… А тут подушка… А я ждала, что будет мужчина. Но нет, подушка!” – удивилась upmin_city.

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”.

Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

В ближайшее время певица будет участвовать как судья в шоу “Співають всі!”, которое скоро стартует на телеканале “Украина”. Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает шесть выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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