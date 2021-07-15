Ляшко заявил, что в планах Минздрава много “плюшечек”, чтобы мотивировать украинцев вакцинироваться от COVID-19

“Первое – мы обеспечиваем поставки вакцин. Второе – расширяем количество мест, где можно это сделать. Третье – коммуникационно будем убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается в первую очередь. Дальше будет дальше, давайте сделаем первый шаг”, – отметил министр.

Ляшко добавил, что видит спрос на вакцинацию против коронавируса – “60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно”.

“Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть”, – подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, задание ведомства – “заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку”.

“Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям… Поверьте, этих “плюшечек” у нас достаточно много в планах, – заявил Ляшко. – Я не буду сейчас их анонсировать, потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать “плюшечек”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), в среду умерло 20 человек, выздоровело – 589.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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