 

ЕС и США приветствовали принятие законопроектов судебной реформы

15.07.2021, 8:58, Новости дня
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“Важный день для будущего судебной системы Украины! ЕС и США приветствуют принятие украинским парламентом законопроектов №5068 и №3711-д о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей при широкой межпартийной поддержке и при твердой поддержке президента Украины”, – говорится в заявлении.

* An important day for the future of * judiciary! * and * welcome adoption by @ua_parliament of draft laws 5068 and 3711-d to reform the HCJ and re-establish the HQCJ with broad, cross-party support and following strong backing by the President of Ukraine. 1/2 pic.twitter.com/cPkarqO0bs

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 14, 2021

1/2 Важливий день для майбутнього * судової системи! * і * вітають ухвалення @ua_parliament законопроєктів 5068 і 3711-д, які реформують ВРП і відновлюють ВККС за широкої міжпартійної підтримки і за потужної підтримки Президента України.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 14, 2021

США и ЕС заявили, что готовы поддержать Украину в успешной реализации законов, восстановлении доверия граждан и инвесторов к судебной системе Украины.

“Эти законы помогут проложить путь к обновлению судебной системы, основанной на принципах добросовестности и профессионализма”, – отмечается в сообщении.

2/2 Ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи, що базується на принципах доброчесності й професійності. * і * готові підтримувати * партнерів задля успішного впровадження цих законів, які відроджують довіру громадян й інвесторів до * судочинства.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 14, 2021

Принятие Радой закона о Высшем совете правосудия приветствовали также послы G7.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет “судебных” законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года.

13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента ранее ветированный законопроект №3711-д о возобновлении работы ВККС.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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