 

“Все показала. К гинекологу можно уже не ходить”. Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой

15.07.2021, 8:58, Новости дня
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“Это большое счастье – иметь возможность отдыхая работать. Сегодня еще одну сцену зажжем”, – написала она.

Для одного из снимков певица широко развела ноги в стороны.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Ну, все со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить”, – заявила подписчица ksenoslife.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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