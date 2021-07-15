Пять привычек помогут предотвратить болезнь Альцгеймера

Медики назвали пять привычек, которые помогают предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Согласно оценкам ВОЗ, число случаев деменции к 2050 году вырастит в три раза, процесс будет осуществляться по мере старения людей.

Существуют определенные способы, которые могут помочь предотвратить патологию. Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Также необходимо стараться увеличить физическую активность, начать регулярно выполнять спортивные тренировки.

Важным в профилактике деменции является правильное питание. Человек должен потреблять много овощей и фруктов, лучше отказаться от обработанных продуктов и красного мяса. Еще одной привычкой считается постоянное общение и ведение активной социальной жизни.

С возрастом в головном мозге начинают происходить изменения. Болезнь Альцгеймера способствует потере памяти и появлению иных серьезных симптомов, мешающих выполнению ежедневных задач. Среди других признаков выделяют проблемы с письменным и устным общением, изменение характера, человек перестает узнавать знакомые места, окружающих, путается в последовательности событий.

Источник: ufatime.ru