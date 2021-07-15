 

Вакцины от COVID-19 имеют незначительный риск миокардита

15.07.2021, 8:55, Разное
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Американский кардиолог Вилл Новик пояснил о новом побочном эффекте от вакцин от COVID-19. Как оказалось, подобные препараты имеют риск возникновения миокардита, хоть и незначительный.
После начала пандемии коронавируса по всему миру возникла необходимость создания вакцины от этого летального заболевания. Однако то и дело появляется информация о якобы вреде, который таят в себе такие препараты. Американский кардиолог Вилл Новик обнародовал информацию о новом побочном эффекте, который может проявляться после укола прививки. Как оказалось, проблемы могут начаться с сердцем и сосудами.

Так, после применения профилактического средства в ряде случаев наблюдаются кардиологические проблемы у детей. При этом такой риск остается незначительным, при этом при повторной вакцинации опасность увеличивается. Доктор Новик руководит William Novick Global Cardiac Alliance, который проводит операции самых разных уровней сложности в разных регионах мира.

Миокардит способен вызвать и серьезные, долгосрочные последствия. Однако у пациентов есть возможность избежать подобного риска. При этом Вилл Новик подчеркнул, что пока специалисты в области медицины не имеют достаточной информации о проблеме и долгосрочных последствиях прививки от COVID-19.

В первую очередь, американские источники заявляют о повышении риска у пациентов, привитых вакциной mRNA. Ранее аналогичные данные сообщали официальные представители Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув «возможность связи» между заболеванием и указанным препаратом.

Источник: ria.ru



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