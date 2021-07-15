 

Агата Муцениеце до конца не пережила развод с Павлом Прилучным

15.07.2021, 8:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Агата Муцениеце откровенно призналась, что пока полностью не пережила развод с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Она пыталась излечить себя изнутри, но душа и сердце пока остаются ранеными. Об этом звезда сериала «Закрытая школа» пояснила подписчикам.
Год назад Агата Муцениеце официально развелась с супругом. Актеры поддерживают общение ради двух совместных детей. Артистка не понимает, как другим удается быстро отойти и начать строить новые отношения. Несмотря на предательство со стороны Прилучного, чувства к нему не остыли. Сам же артист уже давно строит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

Муцениеце не понимает, как все быстро меняется в личной жизни у звезд Голливуда. Через месяц после развода некоторые могут вернуться к экс-избранникам. Потом они опять расстаются, меняются, создают новые пары. Российская актриса не разделяет подобных тенденций. Муцениеце назвала себя однолюбом, иногда это свойство характера очень мешает ей. Артистке может быть и хотелось бы начать новые отношения, но пока не получается.

В целом знаменитость намерена прожить сполна отрицательные ощущения изнутри. Она не намерена обманывать себя и окружающих, заявляя, что все хорошо.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Мнение: МИД Белоруссии об Украине

31.12 / Пьяные мигранты устроили драку в московском метро

04.07 / В текущем квартале ожидается выход смартфона OnePlus 9T с камерой Hasselblad

01.07 / Для пляжа и прогулки: как расписать кроссовки и кеды своими руками

26.02 / Мнение: Репутация американской армии, образ России в США и фантастическое оружие

02.07 / Как заплести длинные волосы в красивую косу «‎рыбий хвост». Простая прическа, но смотрится очень эффектно

19.02 / Скандалы: Аморальный дриблинг Андрея Аршавина

25.08 / Мнение: Несерьезно!

08.10 / Мнение: Дата

05.03 / Мнение: Повышение пенсионного возраста в Китае, зарплаты пенсионеров и CRISPR против старения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика