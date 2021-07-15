Агата Муцениеце до конца не пережила развод с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце откровенно призналась, что пока полностью не пережила развод с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Она пыталась излечить себя изнутри, но душа и сердце пока остаются ранеными. Об этом звезда сериала «Закрытая школа» пояснила подписчикам.

Год назад Агата Муцениеце официально развелась с супругом. Актеры поддерживают общение ради двух совместных детей. Артистка не понимает, как другим удается быстро отойти и начать строить новые отношения. Несмотря на предательство со стороны Прилучного, чувства к нему не остыли. Сам же артист уже давно строит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

Муцениеце не понимает, как все быстро меняется в личной жизни у звезд Голливуда. Через месяц после развода некоторые могут вернуться к экс-избранникам. Потом они опять расстаются, меняются, создают новые пары. Российская актриса не разделяет подобных тенденций. Муцениеце назвала себя однолюбом, иногда это свойство характера очень мешает ей. Артистке может быть и хотелось бы начать новые отношения, но пока не получается.

В целом знаменитость намерена прожить сполна отрицательные ощущения изнутри. Она не намерена обманывать себя и окружающих, заявляя, что все хорошо.

Источник: www.instagram.com