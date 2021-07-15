 

В России поднялись цены на самые необходимые продукты

15.07.2021, 8:48, Разное
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Выросла стоимость и так любимой россиянами гречневой крупы. Немного повысились цены на белый хлеб. Увеличилась и стоимость пшена.

А вот цены
на яйца, овощи и фрукты в целом снизились. Больше всех подешевел картофель. Далее в перечне томаты, огурцы и лук. Капуста, морковь и яблоки же стали дороже, передает Life.ru.

За прошедшую неделю выросли цены на мясные консервы для детей, печенье, творог и сметану. Незначительно стала дороже колбаса и шоколадные конфеты.

Ранее народ предупредили о вероятном скачке цен на некоторые продукты. В их число входят сахар, крупы, макароны, хлеб и растительное масло. Глава рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что инфляция в текущем может дойти до отметки 6,6%.

Как писали “Дни.ру”, во ходе Прямой линии президент России Владимир Путин затронул тему роста цен на продукты. По словам российского лидера, правительство предпринимает ряд мер для поддержки людей в период пандемии. Так, направлено более 46,6 миллиарда рублей на помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении.



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