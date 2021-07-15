Выборы-2021: ЕР заручилась поддержкой Донбасса, в ЛДПР возмущены QR-тату

«Единая Россия» откроет постоянные центры поддержки на территории ДНР и ЛНР. РПСС заверила списки своих кандидатов в Центризбиркоме. Миронов потребовал сажать на 10 лет владельцев микрокредитных организаций за раздачу россиянам займов под залог жилья. В ЛДПР потребовали от правоохранителей проверить действия бизнесменов, предложивших нарисовать москвичам временные «татушки» с QR-кодами.

В Луганск на форум с участием лидеров ДНР и ЛНР прибыла делегация «Единой России». Ее возглавляет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат отметил «огромное желание жителей Донбасса интегрироваться в огромный русский мир, жить с Россией вместе». По его словам, паспорта РФ получили уже 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик. Водолацкий предложил открыть там для них постоянные центры информационной и правовой поддержки. Другой депутат, единоросс Артем Туров пообещал, что предложения живущих в Донбассе россиян найдут отражение в народной программе правящей партии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил признательность единороссам за поддержку, информирует сайт партии. По словам Пасечника, благодаря инициативам «ЕР», в том числе и на законодательном уровне, жители Донбасса твердо уверены в своем мирном будущем.

Центризбирком заверил федеральный список из 246 членов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в выборах в Госдуму. Другим постановлением ЦИК утвердил список одномандатников от партии по 99 округам. Среди кандидатов – лидер партии, журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, бизнесмен Дмитрий Потапенко, пишет ТАСС.

Председатель партии «Справедливая РФ – За правду» Сергей Миронов призвал сажать «черных кредиторов» на 10 лет – за выдачу микрозаймов под залог жилья. По его словам, «закон об уголовной ответственности для «черных кредиторов» не работает, и микрофинансовые организации продолжают давать кредиты под сумасшедшие проценты под залог жилья. Выдачу таких кредитов надо перевести в разряд тяжких преступлений, считает Миронов.

По действующему закону, микрофинансовую организацию сперва можно дважды привлечь только к административной ответственности за выдачу микрокредитов под залог жилья или автомобиля, напомнил лидер справедроссов. И только после этого, в случае выдачи кредитов на сумму более 2,2 млн рублей, таких кредиторов можно привлечь к уголовной ответственности. «Ушлые дельцы ломают жизни и судьбы людей, но закон по-прежнему считает это нетяжким преступлением. Государству пора встать на защиту граждан», – сообщил Миронов.

Сенатор, член высшего совета ЛДПР Елена Афанасьева предложила дать юридическую оценку действиям одной из частных столичных компаний по доставке еды, предложившей делать привитым от ковида москвичам временные татуировки с QR-кодом. По ее мнению, такими проектами должны заинтересоваться правоохранительные органы, «поскольку фактически речь идет о нарушении прав человека». Афанасьева напомнила, что в истории уже была практика татуировать людей номерами – в нацистских концлагерях. «Такое отношение к людям как к скоту недопустимо», – цитирует сенатора сайт партии. При этом сама Афанасьева, по ее словам, прошла вакцинацию.

Комментируя приезд делегации «Единой России» в Луганск, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко предположил, что именно этой партии на выборах в сентябре достанется «львиная доля голосов» жителей Донбасса. «Также собрать какие-то проценты может КПРФ – на фоне ностальгии местных жителей по советскому прошлому», – добавил эксперт. Хотя в списках их конкурента – партии «Справедливая Россия» – появился писатель, активный участник войны в Донбассе Захар Прилепин, это обстоятельство все равно не поможет эсерам успешно соперничать в этом регионе с единороссами, уверен Минченко.

«В целом по РФ электорат, который ставит во главу угла именно патриотическую составляющую, имеет очень широкую палитру выбора. На выборы идет много партий, «качавших» тему Донбасса. А для эсеров это направление относительно новое, они начали активно использовать донбасский конфликт в своей риторике только с появлением Прилепина. Поэтому я бы не сбрасывал тут со счетов и ЛДПР, и «Родину», которые двигали тему Донбасса гораздо раньше эсеров», – отметил эксперт.

Тот факт, что РПСС успешно прошла регистрацию в ЦИКе, должен больше всего беспокоить «Справедливую Россию», считает Минченко. Раньше партия, которую теперь возглавляет Шевченко, именовалась «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) и соответственно многие эксперты воспринимали ее как конкурента для КПРФ, как неприятный «подарок» для Геннадия Зюганова. «Сейчас же складывается другая ситуация. Тот «процентик», который РПСС может получить – это в чистом виде голоса «Справедливой России», которая допустила размывание своего бренда после слияния с двумя другими партиями. В итоге у нас уже три партии со словом «справедливость» в названии, и это путает избирателей. Поэтому для эсеров критически важно, в какой последовательности партии будут представлены в бюллетене. Только если название «Справедливой России» будет напечатано выше, эсеры смогут не отдать свои голоса РПСС», – предупредил аналитик.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал популизмом призывы отправлять в тюрьму микрокредиторов. «Вряд ли эта инициатива «Справедливой России» будет реализована. Мы не можем изначально зафиксировать злой умысел у кредитора лишь на том основании, что он одолжил денег дееспособному гражданину под залог жилья. Мы должны исходить из идеи об отсутствии такого умысла. Иначе получается, что мы записываем сразу целую линию кредиторов в преступники. Это будет нарушением прав этих людей», – считает Данилин.

По словам эксперта, под залог жилья чаще всего выдаются крупные суммы. «Поработать с процентами под кредит можно, – в сторону их уменьшения, а вот так рубить с плеча не стоит. Среди компаний по выдаче микрокредитов есть и добросовестные, а есть «черные кредиторы». Это разные вещи. Если бы Миронов предложил в принципе запретить все микрокредитные организации, в этом хотя бы была последовательность. И такой призыв имел бы гораздо больший электоральный эффект. А так – ни два, ни полтора», – отметил политолог.

Данилин полностью согласен с позицией сенатора Елены Афанасьевой по поводу татуировок в виде QR-кодов о сделанной прививке. «Не знаю, это позиция партии или личная инициатива Афанасьевой, но в целом для репутации ЛДПР – хороший шаг. Ее призыв привлечет симпатии избирателей», – считает политолог. «Инициатива набивать москвичам временные татуировки с QR-кодом – глупа и аморальна. Это провокация не только по отношению к христианам, считающим такую маркировку репетицией прихода Антихриста. Даже просто в виде модной шутки нельзя маркировать людей, как скотину», – подытожил Данилин.

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