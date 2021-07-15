Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес открестился от призывов к авиаударам по Кубе. По его словам, он говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.

«Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации (президента США Билла) Клинтона», – сказал Суарес, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

Он привел еще несколько примеров применения силы Штатами, отметив, что «люди в Майами чрезвычайно расстроены, и они хотят быть уверены, что администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает все опции». «США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров) без какого-либо реального вмешательства США», – сказал он.

При этом мэр Майами не стал называть возможные цели для авиаударов. «Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят», – сказал он.

Ранее в столице штата Флорида, Майами, на улицы вышло чуть ли не больше людей, чем в Гаване. Демонстранты выражали солидарность с кубинцами, пошедшими на конфликт с компартией, а сэр Майами Фрэнсис Суарес даже потребовал от Вашингтона немедленного военного вмешательства для «освобождения кубинского народа». Так, в эфире Fox News Суарес предложил рассмотреть возможность бомбардировки Кубы в качестве меры давления на официальную Гавану, а затем рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Остров Свободы.

Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали «провести свободные выборы» и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. При этом власти Кубы возложили на США ответственность за организацию протестов на острове. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в ходе протестов. США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.