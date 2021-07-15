Мнение: О троекратном позорище России

Ну ёжкин же стыд! Вот каждый раз, когда думаешь, что пробито дно и достигнуто днище, снизу непременно постучат. И громко, и троекратно.

Так, собственно, и случилось. Когда казалось, что ниже уже некуда, явились – не запылились доблестные дипломаты Замир Кабулов на пару с Марией Захаровой, чтобы начать копать дальше. Закапывая уже остатки российской репутации. Д.,б.! ©

Очень многие на минувшей неделе пришли в недоумение, когда в Москве высокопоставленные представители МИД России провели официальную встречу с представителями запрещённого в РФ движения «Талибан», признанного ООН террористическим. Резонанс оказался настолько громким, что дипломатам пришлось оправдываться.

Оказывается, #Россия ещё семь лет назад начала устанавливать контакты с признанным террористическим движением «Талибан», поскольку ей было нужно доносить свою озабоченность в сфере безопасности в регионе. Об этом, не моргнув глазом, заявил несколько часов назад спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал дипломат.

То есть, семь лет #Россия на всех уровнях признавала талибов террористами, за намёки на контакты с ними преследовала нещадно, клеймила глаголом и проч., а сама в это время устанавливала сепаратные контакты с лидерами движения «Талибан». Контролирующими афганский наркотрафик, между прочим.

В общем, это фарисейство настолько прекрасно, что комментировать его – только впечатление портить. Но это хотя и дно, однако, ещё не днище. Которое – вот.

Порою даже немного жаль, что #интернет помнит всё…

Итак, четыре года назад, когда Россия, уже вовсю сговаривалась с «Талибаном» официальный представитель российского МИД порицал американский истеблишмент за «контакты с талибами». Без капли стыда и толики совести.

Днище? Пожалуй. Но Мария Захарова, сама того не ведая, пробилась ещё этажом ниже.

Что она записала в ФБ? Президент #США Рональд Рейган в 1988 году встречался с талибами. Которые как движение и политическая сила оформились… только в 1994 году.

Более того, на самом деле эта фотография датирована февралём 1983 года! Когда до основания «Талибана» ещё долгих 11 лет.

Да, Рональд #Рейган тогда действительно встречался с лидерами Семипартийного Альянса моджахедов. Афганские политики, среди которых была и одна женщина, Фарида Ахмади (что при талибах было бы уже попросту невозможным), приехали в США, чтобы убедить американское правительство в жестокостях и угнетении, которым подвергает афганский народ советский режим, и в необходимости оказать им помощь в борьбе с шурави.

Технически можно понять, откуда у Марии Захаровой возникла подобная путаница талибов с моджахедами. Один из участников встречи – Мохаммед Омар Бараказай, чьё имя созвучно с моллой Мохаммедом Омаром, основателем движения «Талибан». Какой-то мелкий клерк весьма коряво что-то перевёл – и вот… Такой афронт!

Но это как раз красноречивое свидетельство нижайшего уровня компетентности современных российских дипломатов, выпестованных Сергеем Лавровым. Про которых скоро будут рассказывать два анекдота.

Грустный.

– Как понять, когда представитель российского МИДа врёт?

– Посмотрите внимательно: если у неё открыт рот и она произносит слова – значит, врёт.

И ещё грустнее.

– Папа, а кто такие «российские дипломаты»?

– Понимаешь, сынок, есть такая профессия – Родину позорить…

Удастся ли хоть когда-нибудь возродить репутацию российской дипломатии из этих руин?

—