 

Мнение: О троекратном позорище России

15.07.2021, 8:18, Разное
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Ну ёжкин же стыд! Вот каждый раз, когда думаешь, что пробито дно и достигнуто днище, снизу непременно постучат. И громко, и троекратно.

Так, собственно, и случилось. Когда казалось, что ниже уже некуда, явились – не запылились доблестные дипломаты Замир Кабулов на пару с Марией Захаровой, чтобы начать копать дальше. Закапывая уже остатки российской репутации. Д.,б.! ©

Очень многие на минувшей неделе пришли в недоумение, когда в Москве высокопоставленные представители МИД России провели официальную встречу с представителями запрещённого в РФ движения «Талибан», признанного ООН террористическим. Резонанс оказался настолько громким, что дипломатам пришлось оправдываться.

Оказывается, #Россия ещё семь лет назад начала устанавливать контакты с признанным террористическим движением «Талибан», поскольку ей было нужно доносить свою озабоченность в сфере безопасности в регионе. Об этом, не моргнув глазом, заявил несколько часов назад спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал дипломат.

То есть, семь лет #Россия на всех уровнях признавала талибов террористами, за намёки на контакты с ними преследовала нещадно, клеймила глаголом и проч., а сама в это время устанавливала сепаратные контакты с лидерами движения «Талибан». Контролирующими афганский наркотрафик, между прочим.

В общем, это фарисейство настолько прекрасно, что комментировать его – только впечатление портить. Но это хотя и дно, однако, ещё не днище. Которое – вот.

Порою даже немного жаль, что #интернет помнит всё

Итак, четыре года назад, когда Россия, уже вовсю сговаривалась с «Талибаном» официальный представитель российского МИД порицал американский истеблишмент за «контакты с талибами». Без капли стыда и толики совести.

Днище? Пожалуй. Но Мария Захарова, сама того не ведая, пробилась ещё этажом ниже.

Что она записала в ФБ? Президент #США Рональд Рейган в 1988 году встречался с талибами. Которые как движение и политическая сила оформились… только в 1994 году.

Более того, на самом деле эта фотография датирована февралём 1983 года! Когда до основания «Талибана» ещё долгих 11 лет.

Да, Рональд #Рейган тогда действительно встречался с лидерами Семипартийного Альянса моджахедов. Афганские политики, среди которых была и одна женщина, Фарида Ахмади (что при талибах было бы уже попросту невозможным), приехали в США, чтобы убедить американское правительство в жестокостях и угнетении, которым подвергает афганский народ советский режим, и в необходимости оказать им помощь в борьбе с шурави.

Технически можно понять, откуда у Марии Захаровой возникла подобная путаница талибов с моджахедами. Один из участников встречи – Мохаммед Омар Бараказай, чьё имя созвучно с моллой Мохаммедом Омаром, основателем движения «Талибан». Какой-то мелкий клерк весьма коряво что-то перевёл – и вот… Такой афронт!

Но это как раз красноречивое свидетельство нижайшего уровня компетентности современных российских дипломатов, выпестованных Сергеем Лавровым. Про которых скоро будут рассказывать два анекдота.

Грустный.
Как понять, когда представитель российского МИДа врёт?
– Посмотрите внимательно: если у неё открыт рот и она произносит слова – значит, врёт.

И ещё грустнее.
– Папа, а кто такие «российские дипломаты»?
– Понимаешь, сынок, есть такая профессия – Родину позорить

Удастся ли хоть когда-нибудь возродить репутацию российской дипломатии из этих руин?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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