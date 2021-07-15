На Донбассе за сутки боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, двое военных ранены – штаб ООС

“В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого – удовлетворительное, другого – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Луганское, Пески, Новогригорьевка, Светлодарск, Водяное, Красногоровка, Новоалександровка, Старогнатовка, Золотое-4, Новотошковское.

“На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который пересек линию разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Сегодня по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня не было.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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