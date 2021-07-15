В Харьков вакцину Pfizer доставили с грубыми нарушениями, испорчено почти 10 тысяч доз – обладминистрация

В ОГА заявили, что еще две недели назад, 30 июня госпредприятие “Укрмедпоставка” доставило КП “Харьковский областной аптечный склад” 21 600 доз вакцины. При приеме нарушения заметили в двух контейнерах с 9 360 дозами.

Письма об инциденте направили в Минздрав, вакцины были перемещены в зону карантина и позже возвращены поставщику.

В департаменте здравоохранения ОГА заверяют, что вакцины с нарушением транспортировки не были взяты на учет и не использовались для вакцинации в Харьковской области. Там также обещают, что не допустят использования просроченных препаратов и вакцин с нарушением холодовой цепочки.

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14 июля издание “Страна” опубликовало видеозапись распаковки вакцин с нарушением холодовой цепи в Харькове. На записи видно, что партия вакцины поступила в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура. Издание утверждает, что получило запись от главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, а тот от коллег из Гослекслужбы. По словам Кравченко, в таких условиях по стране были распространены около 38 тыс. доз вакцины Pfizer, но “удалось снять пока только это одно видео”.

Производитель вакцины Pfizer изначально настаивал, что прививки нужно хранить при температуре от –60°C до –80°C и лишь за пять дней до использования их можно переместить в обычные холодильные камеры с температурой +2-8°C. В мае Pfizer обновил рекомендации, заявив, что вакцину можно хранить в обычном холодильнике целый месяц, и она остается стабильной, это подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Обновленным требованиям соответствует инструкция к вакцине на сайте украинского государственного реестра лекарственных средств (она датирована 22 февраля – дата регистрации вакцины в Украине, приказ МОЗ, к которому она прилагается, – 28 июня в связи со “изменениями в терапевтических показаниях”.

Скриншот: drlz.com.ua

На сайте Pfizer, однако, условия транспортировки препарата не изменились.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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