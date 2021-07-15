Вдова Грачевского показала могилу режиссера спустя полгода

Актриса Екатерина Белоцерковская показала могилу режиссера Бориса Грачевского спустя полгода после его смерти. Она рассказала, что сейчас там проводятся работы по возведению памятника.

Молодая вдова Бориса Грачевского до сих пор не может смириться с потерей мужа. Она продолжает оплакивать создателя юмористического киножурнала «Ералаш». Накануне Белоцерковская отправилась на кладбище к покойному мужу.

В социальной сети Instagram вдова Грачевского пояснила подписчикам о том, что начались работы по возведению надгробия. На могиле уже залита бетонная основа. Белоцерковская хочет, чтобы все работы были завершены к первой годовщине смерти режиссера. Актриса выразила благодарность худруку «Ленкома» Марку Вашаверу за то, что тот приложил руку к реализации проекта памятника и за поддержку. Белоцерковская не смогла бы справиться со многими делами после смерти мужа без помощи знакомого.



Изображение взято с: [email protected]_official

Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января в результате последствий коронавируса. Несколько недель медики боролись за жизнь режиссера. После незначительных улучшений они приняли решение о введении Грачевского в искусственную кому. В медикаментозном сне режиссер пребывал под аппаратом ИВЛ. Из него культурный деятель уже не смог выйти.

Источник: www.instagram.com