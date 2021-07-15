 

В Греции призвали Киев отказаться от авантюры с «Крымской платформой»

15.07.2021, 7:36, Новости дня
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Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа».

«Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же «Крымская платформа» – это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», – передает РИА «Новости» слова Исихоса.

По его мнению, нынешние власти Украины и украинские элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.

«Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы «в безопасности», будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», – подчеркнул политик.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При это президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.



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