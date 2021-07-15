 

Американский военный предупредил об опасном положении Украины

15.07.2021, 7:36, Новости дня
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Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, сообщил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

«Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» солва Табаха.

По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах.

При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров».

Ранее Украине посулили превращение в пустыню.



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