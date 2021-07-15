Увидел НЛО – получил искалеченную корову

Произошло все это в провинции Ла-Пампа, малонаселенном районе Аргентины, где проживает преимущественно сельское население. Поэтому с большой долей вероятности эти НЛО кроме упомянутого рабочего в тот вечер больше никто не видел.

Около недели назад аргентинский исследователь аномальных явлений Хорхе Габриэль Роман разместил на своей странице в Фейсбук свежую историю о наблюдении НЛО местным очевидцем и тем, что случилось после этого.

Он написал о том, что рабочий с фермы, расположенной примерно в 30 км к югу от города Хасинто Арауз (Аргентина), в середине июня 2021 года трудился как обычно на поле, когда случайно заметил в небе странные объекты.

Эти объекты выглядели как пара "огней" и они перемещались на довольно низкой высоте. По словам рабочего, один объект был намного более ярким, чем другой, который выглядел тусклым.

Вскоре после этого оба объекта внезапно слились в один и этот объект куда-то улетел на очень большой скорости.

Произошло все это в провинции Ла-Пампа, малонаселенном районе Аргентины, где проживает преимущественно сельское население. Поэтому с большой долей вероятности эти НЛО кроме упомянутого рабочего в тот вечер больше никто не видел, а этот рабочий просто подивился увиденному, но на самом деле не собирался ничего рассказывать об этом кому-то постороннему, и тем более уфологам.

Однако то, что произошло на следующий день, заставило рабочего изменить свое мнение, потому что это очень сильно встревожило и откровенно напугало его.

"На следующий день этот человек возобновил свою работу на поле и примерно в 500 метрах от своей точки он нашел изуродованное тело коровы, которое выглядело как многие другие случаи увечья скота в мире.

Мужчину сопровождала его собака, которая в это время начала громко лаять. Он поднес своего питомца ближе к телу мертвой коровы, чтобы посмотреть, не захочет ли собака съесть мясо коровы, однако пес отчаянно не хотел приближаться к трупу.

На фотографиях можно увидеть типичные порезы на теле животного, которые делаются в случаях увечий скота. Спустя несколько дней после этого, рабочий снова подошел к тому месту, где лежала туша коровы и увидел, что она выглядит точно также и вообще не начала разлагаться", – пишет Роман.

Далее Роман отмечает, что к телу коровы также не подходят падальщики, возможно потому, что туша покрыта каким-то веществом, предотвращающим разложение.

"Это также, вероятно, должно защищать нас от чужеродных бактерий", – предполагает Роман.

Исследователь отмечает, что характер увечий, нанесенных корове, слишком сложный для операций, проведенных под открытым небом. Также он пишет, что труп коровы выглядит так, словно все это проделали с ней в другом месте, а потом "скинули сюда, как мешок с картошкой".

"Странные огни часто наблюдаются в небе, когда происходят увечья скота. Этот случай не исключение. Я убежден, что неопознанные летающие объекты принадлежат инопланетным цивилизациям. И именно они могут нести ответственность за издевательство над животными, которые подвергаются увечьям и из которых извлекают их мягкие части в лекарственных целях или для исследований", – подытоживает Роман.