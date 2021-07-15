Гигантские золотые рыбки захватывают озера в США

Уже сейчас эти экзотические рыбы беспощадно уничтожают экосистему Соединенных Штатов. Так, например, золотые рыбки уже захватили все озера Миннеаполиса.

Дело в том, что владельцам золотых аквариумных рыбок надоедает ухаживать за ними, либо становится слишком накладно, и просто выпускают их в озера, где бывшие питомцы достигают просто гигантских размеров.

Эти с виду красивые создания наносят огромный ущерб фауне, портят качество воды, съедают растения, которые препятствуют разрастанию водорослей. Эти прожорливые аквариумные рыбки вырастают до полуметра в длину и достигают в весе почти два килограмма.

Кроме этого, золотые рыбки приносят с собой различные заболевания, которые для большинства обитателей водоемов просто смертельно опасны. В общем, происходит нарушение экобаланса.

Местные власти призывают владельцев рыбок прекратить выпускать их в водоем. Однако услышат ли они этот призыв? Сомнительно. Большинство владельцев, отказавшихся от содержания золотых рыбок, не желают им смерти, поэтому поступают, на их взгляд, гуманно, выпуская живность в водоемы. Но гуманно ли это в долгосрочной перспективе, – об этом почти никто не задумывается.