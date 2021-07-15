 

ВВП Китая в первой половине 2021 года вырос на 12,7%

15.07.2021, 6:42, Новости дня
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Темпы экономического роста Китая в первой половине 2021 года составили 12,7%, говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2021 года составил 53,216 трлн юаней (около 8,24 трлн долларов по текущему курсу), увеличившись на 12,7% в годовом выражении. <…> В частности, в первом квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период времени увеличился на 7,8%, до 2,84 трлн юаней (около 439,6 млрд долларов), промышленность – на 14,8%, до 20,715 трлн юаней (3,2 трлн долларов), сфера услуг – на 11,8%, до 29,661 трлн юаней (4,59 трлн долларов).

«Темпы роста промышленного производства [в первой половине 2021 года] составили 15,9%», – указывается в докладе. При этом только в июне темпы роста составили 8,3%. По итогам первого квартала показатель достиг 24,5%.

Напомним, в начале года темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня.



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