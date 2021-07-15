 

Иран предложил отложить переговоры в Вене по ядерной программе

15.07.2021, 6:42, Новости дня
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Соединенные Штаты были готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран запросил отсрочку на период до вступления в должность нового президента страны, которое должно произойти в августе, информирует Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

«Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Когда Иран завершит этот процесс, мы готовы планировать возвращение в Вену, чтобы продолжить переговоры», – отметила сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

«Мы остаемся заинтересованы в том, чтобы искать пути возврата к соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), однако <…> это предложение не будет оставаться в силе бесконечно», – добавила она.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) позволит Вашингтону лучше реагировать на вызовы со стороны Тегерана.

В прошлую среду Москва призвала удвоить усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на фоне сообщений о намерении Тегерана производить металлический уран.

30 апреля президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.



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