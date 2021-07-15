 

Сенат США запретил импорт товаров из китайского Синьцзяна

15.07.2021, 6:42, Новости дня
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Сенат поддержал законопроект «о предотвращении принудительного труда уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, который фактически вводит запрет на импорт товаров из этого региона Китая в США и предусматривает санкции против физических лиц и организаций, сообщил сенатор Марко Рубио.

«Сигнал Пекину и международным компаниям, которые получают прибыль от принудительного труда в Синьцзяне, ясен – этого больше не будет», – приводит выдержку из заявления сенатора ТАСС.

Законопроект был одобрен единогласно. Ранее он был также поддержан Комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Чтобы быть одобренным Конгрессом и поступить на подпись президенту США Джо Байдену, документ должен будет еще пройти через Палату представителей, которая его пока что не рассматривала. В настоящий момент не ясно, когда она может это сделать.

Законопроект фактически предусматривает запрет на импорт всей продукции, произведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку вводится презумпция того, что товары из этого региона произведены с использованием принудительного труда, если не доказано обратного. В результате в соответствии с американским Законом о тарифах от 1930 года поставки этой продукции в США подпадают под запрет. Товары, производители которых смогут доказать, что при их изготовлении не использовался принудительный труд, ввозить в США все еще будет возможно, однако ответственность за то, чтобы подтвердить это, ложится на плечи самих импортеров.

Предполагается также, что министерство внутренней безопасности направит в Конгресс стратегию по предотвращению импорта продукции из Синьцзяна, изготовленной с применением принудительного труда. Она должна включать список организаций, которые, по версии США, якобы сотрудничают с китайскими властями в использовании такого труда. Предполагается, что Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP) запретит ввоз продукции компаний, которые попадут в этот перечень.

Инициатива также предполагает расширение действующих рестрикций по активам и визам в отношении организаций и лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и использование принудительного труда в СУАР, а также введение новых санкций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против китайских чиновников, введенных в связи с массовыми нарушениями прав мусульманского населения СУАР.



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