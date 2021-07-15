Мурашко: Вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19

Вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», – указал глава ведомства в интервью РИА «Новости».

Вместе с тем министр призвал не забывать о защитных мерах, снижающих риск инфицирования, таких как маски и социальная дистанция. «Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования», – подчеркнул он.

Также Мурашко рассказал о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации. По данным международных и российских исследований, устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет у переболевших сохраняется в среднем полгода, после этого защита постепенно снижается.

«Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год», – указал министр.

Глава ведомства объяснил, что коронавирус мутирует постоянно, появляются новые штаммы, и у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма.

«У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», – сказал Мурашко.

Также глава Минздрава объяснял, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививаться с двадцать второй недели.