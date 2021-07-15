Эксперт объяснил, как правильно вести себя со взломавшими телефон вымогателями

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15.07.2021, 5:48, Новости дня
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Мошенникам, которые заявляют, что взломали телефон и опубликуют компрометирующие жертву хакерской атаки материалы, ни в коем случае не стоит платить выкуп, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя отдела специальных проектов Group-IB Яков Кравцов.

«Во-первых, нужно понять – не обманывают ли вас сами мошенники. Под видом украденных фото и видео они могут вам представить публичные материалы, которые вы сами или ваши друзья когда-то выкладывали в Сеть», – говорит Кравцов.

Во-вторых, продолжает собеседник, необходимо помнить, что выплата выкупа «за компромат» совершенно не гарантирует, что данные вам вернут, что их никто не будет распространять в дальнейшем или у вас не потребуют новую сумму. Специалисты не рекомендуют платить выкуп, поскольку таким образом пострадавший поощряет преступность.

«Если налицо факт вымогательства, угрозы – это повод обратиться в правоохранительные органы. И самое важное – получив сообщение от мошенников, необходимо включить паранойю на полную: обезопасить свое устройство, почту, мессенджеры. Это касается как смены паролей на более надежные, так и установки двухфакторной аутентификации. Кроме того, не надо разговаривать по телефону с неизвестными, не переходить по подозрительным ссылкам, поскольку не исключено, что преступники могут попробовать другие векторы атаки», – объясняет эксперт.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам для сохранения своих личных данных от мошенников меньше пользоваться соцсетями, установить на гаджеты VPN-программу и создать сложные пароли.



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