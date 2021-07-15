 

Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы

15.07.2021, 4:55, Новости дня
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Гособвинение в Азербайджане попросило для россиянина Эдуарда Дубакова, воевавшего на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, 11 лет лишения свободы.

Дело рассматривает в Баку суд по тяжким преступлениям, российского гражданина обвиняют по статьям о терроризме, участии в преступной группировке и незаконном пересечении госграницы Азербайджана, передает «Московский комсомолец».

Следующее заседание назначили на 22 июля.

Также суд рассматривает дела 13 армянских военных, признанных диверсантами, и еще двух служащих армянской армии по делу о пытках азербайджанских военнослужащих.

Ранее в Армении бывшего военного обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Согласно армянским спецслужбам, он передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).



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