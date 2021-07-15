Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию.
«Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», – сказал он в интервью РИА «Новости».
По его словам, на данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Ранее Мурашко заявил, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели.
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