Эксперт: Целью беспорядков в Белоруссии был ее отрыв от России

Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года активизировали строительство Союзного государства РФ и Белоруссии, считает декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

«Я думаю, если мы говорим о санкциях и влиянии политического кризиса в Белоруссии на Союзное строительство, то он выступил очень мощным триггером. Политический кризис вокруг Белоруссии встряхнул Союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии», – сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: «Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «одной из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз-таки в разрушении Союзного государства». «Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии был отрыв РФ и Белоруссии. Причем это было многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей РФ и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии», – отметил аналитик.

Он считает, что «в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали, а мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны в последние годы».

По его мнению, приходится планировать усиление санкционного давления со стороны Запада как на Россию, так и на Белоруссию. «Причем субъектность Союзного государства в отчетах, планах, заявлениях западных политиков стала проявляться в условиях этого (политического) кризиса (в Белоруссии). До недавнего время они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства», – указал эксперт.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.

Напомним, отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.