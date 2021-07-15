Лидер Кубы заявил о множестве раненных в ходе беспорядков

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов в республике.

«Есть множество раненых со стороны народа, который пытался защитить порядок», – приводит ТАСС слова президента Кубы в эфире государственного телевидения.

По словам Диас-Канеля, участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают к «линчеванию защитников Революции».

Накануне власти Кубы возложили на США ответственность за организацию воскресных протестов на острове. В воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выйти на улицы для предотвращения провокаций. Он также отметил, что «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <…> требуют «гуманитарной интервенции», а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что власти не могут контролировать эпидемическую ситуацию.

США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды. Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.