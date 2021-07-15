В Сенате США призвали Вашингтон назначить посла на Кубу

На фоне беспорядков на Кубе три американских сенатора высказались за назначение посла Соединенных Штатов в Гавану, сообщил источник в связанных с Кубой американских деловых кругах.

«Трое сенаторов, которые просили не называть их имен, выразили поддержку назначению посла США на Кубу на фоне начавшихся 11 июля протестов. Один из них предложил поделиться этой идеей с Белым домом», – приводит слова источника ТАСС.

США и Куба не поддерживали двусторонние дипломатические отношения с 1961 по 2015 год. В 2015 году дипотношения между Гаваной и Вашингтоном были восстановлены. Интересы Соединенных Штатов на острове представляет временный поверенный Тимоти Суньига-Браун. Куба также направила в США временного поверенного – Лианис Торрес Риверу.

По мнению источника, назначение посла позволило бы США усилить влияние на Кубе, а также создать рычаг давления на Гавану, если назначенец будет, например, сам выходцем с Кубы или одним из претендентов на конфискованное после революции имущество. По его словам, если Гавана откажется принять послом такого человека, то сама поставит себя в невыгодное положение, продемонстрировав нежелание идти по пути сотрудничества.

Накануне власти Кубы возложили на США ответственность за организацию воскресных протестов на острове. В воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов.

США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды. Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.