 

Мнение: Новые границы Родины

15.07.2021, 4:12, Разное
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Картографический креатив от партии "Родина".
Что-то прирезали, что-то отрезали…

Источник: Colonel Cassad



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