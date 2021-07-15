«Это организация помощи государственным врачам»

Корреспонденты «Новой» провели два жарких дня с трудовыми мигрантами в очереди на прививку и выяснили, как антиковидная инициатива московских властей обрастает «помощниками».

Московские власти 28 июня объявили массовую вакцинацию трудовых мигрантов от COVID-19. Сначала прививки делали только в миграционном центре «Сахарово», на следующий день открылась точка около рынка «Садовод», 7 июля — еще и в Лужниках. Как следует из сообщения на официальном портале мэра Москвы mos.ru, людей прививают однокомпонентным «Спутником Лайт», и стоит это 1300 рублей, при этом оплата возможна только в безналичной форме. Корреспонденты «Новой газеты» отправились в один из таких пунктов вакцинации — неподалеку от рынка «Садовод».

До пункта вакцинации, который в народе называют «У садовода», лучше идти от остановки под названием «Завод «Хроматограф». Подробную карту с маршрутом мы скачали на том же сайте мэра. Прививают на улице Верхние Поля — это крупная московская промзона. Тут стены с колючей проволокой, склады и производственные комплексы. На обочинах раскаленной дороги сидят люди, укрываются от палящего солнца в тени забора. С другой стороны улицы протянулась очередь между каменной стеной и желтым забором «в клетку». Вдоль нее бегает охранник и выдает вновь прибывшим мигрантам бланки заявлений на прививку. Раздают и ручки — их не хватает, охранники блюдут их сохранность, просят сразу их вернуть. Люди заполняют бумажки и тут же, словно зонтами, прикрываются ими от солнца. Плотная очередь за вакциной жарится до позднего вечера. Вдоль очереди ходит гражданка в розовом платке с торговой тележкой — у нее можно купить воды. В пунктах вакцинации для россиян условия другие: там и кондиционеры, и кулеры с водой стоят, и кофе всегда можно выпить. Для мигрантов все организовано попроще.

Нина сидит в тени забора — она уже вакцинировалась два дня назад. Говорит, что сегодня на точке еще не так много народу, как было в тот день. «В четыре утра, когда я в первый раз пришла, люди спали на коробках — боялись потерять свою очередь», — говорит женщина. Сегодня в очереди всего человек сто, а в тот день Нина ждала своего укола весь день — с рассветом пришла, а привилась только вечером, ближе к закрытию. В общей сложности Нина провела в пункте вакцинации 16 часов. Говорит, что три раза падала в обморок, муж предлагал вызвать ей скорую. Но Нина не согласилась: увезут в больницу — и очередь потеряна, придется начинать все сначала. «Мы как будто в тюрьме, только вместо передачек — вода», — говорит Нина.

Нина. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Теперь Нина приехала с сыном: оказывается, сегодня последний день, когда на «Садоводе» прививают физических лиц — тех, кто пришел на вакцинацию самостоятельно. Об этом написано в объявлении на заборе: с 12 июля вакцинация здесь проводиться не будет, потому что для «физиков» теперь работает центр в Лужниках. На Верхних Полях с 12 июля будут прививать только организованные рабочие группы. (С другой стороны улицы, если пройтись мимо живой очереди, действительно стоят за своей прививкой рабочие группы — руководитель привозит своих работников в назначенное время. Они и «физики» прививаются в одних и тех же павильонах — больших белых шатрах. Но очередь со стороны «юриков» — руководителей и их групп — выглядит организованнее, да и в общем-то она гораздо меньше.)

Объявление о прекращении вакцинации возле рынка «Садовод». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Люди в нашей — «физической» — очереди расспрашивают друг друга про вакцину, боятся побочек, советуются, как правильно заполнить документы.

— Как думаешь, болеть долго после вакцины будем? А температура поднимется? — спрашивает гражданка в черном платке и маске со стразами.

— А я и не знаю, если честно. Мне сразу после прививки на работу, — отвечает ей соседка по очереди.

— Там еще монетка магнитится к месту укола — в интернете видела, — говорит все та же гражданка в блестящей маске.

Кто-то пришел на вакцинацию за компанию, кто-то — чтобы получить QR-код. Большинство мигрантов явились по указанию работодателя: им сказали, что деньги за вакцину возместят, а беспрививочников уволят. Отгулов, даже если вдруг появятся побочные эффекты, людям в основном не дают — сразу после прививки надо возвращаться на рабочее место.

Очередь. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Очередь неоднородна. На своем протяжении она дробится, разбивается на несколько секторов — в каждом человек по 30–40. Первый кусок очереди заполняет согласие на вакцинацию и договор на оказание платных услуг, в следующем — люди в палатке проверяют наличие паспортов, патентов на трудовую деятельность, вида на жительство или разрешения на временной пребывания, дальше, в розовом здании, — оплата, осмотр врача и потом, уже снаружи, — прививка.

Здесь получить вакцину можно за 1300 рублей.

Впрочем, эта точка на улице Верхние Поля — не единственное место на рынке «Садовод», где можно сделать прививку.

На другой пункт вакцинации нам указала охрана «Садовода»: «Вам в «Салют», там делают прививки иностранцам».

Прямо на карте с маршрутом к официальному прививочному пункту на улице Верхние Поля, которую мы скачали с сайта мэра Москвы, охранник карандашом отметил ТЦ «Салют».

Торговый центр «Салют» находится на окраине огромного московского рынка. Внутри одного из холлов здания толпятся люди — также что-то заполняют, обмахиваются бумажками, перекрикиваются. За ресепшеном на стенде огромным буквами написано: «СТОИМОСТЬ 2000 РУБ. Оплата наличными. ВОЗВРАТА НЕТ!!!». На этой же доске объявлений висит бумажка, где указано, что сама вакцинация состоится не сегодня, а завтра, 12 июля, в 8.50. Тогда же люди получат QR-код. А прививочный сертификат им выдадут еще позже — только через пять дней после прививки.

Объявления в ТЦ «Салют». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Вход непосредственно в пункт вакцинации мы обнаруживаем позади ТЦ «Салют» — и это тот же пункт на Верхних Полях, где прививают основную очередь.

Мы возвращаемся на Верхние Поля утром в понедельник, 12-го числа. На улице нет ни людей, ни машин, ни гула голосов. И ручки с бланками никто не просит. Несмотря на то что на горячей линии по коронавирусу в Москве нам сообщили, что пункт на «Садоводе» по-прежнему работает для физических лиц, охранник подтвердил, что для физических лиц этот пункт отныне закрыт — теперь здесь прививают только организованные группы. Однако мы замечаем очередь вдоль забора и до входа с огромной вывеской «Туалет» у ТЦ «Салют».

Туалет, где люди прячутся от солнца. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— С пропусками «Садовода» первые проходят? — спрашивает какая-то девушка в очереди.

— Да! — доносится ей в ответ мужской голос.

В этой очереди примерно 70 человек, некоторые прячутся от солнца в туалете. Мужчина, укрывший голову от зноя толстовкой, передает через забор зеленые пропуска работников «Садовода». Внутрь они проходят с паспортом и чеком об оплате 2000 рублей, больше никаких документов не нужно.

Впрочем, прививают здесь не только тех, кто работает на местном рынке. Хасан и Максута прячутся в тени стоящего рядом автобуса. «Нам сказали, что нужно привиться — мы и приехали», — говорит женщина, показывая кассовый чек на услугу «Анкетирование» за 2000 рублей. В тот день, когда Максута внесла деньги в кассу, до нее это сделали еще 105 человек, судя по номеру чека.

Мы вновь идем в павильон ТЦ «Салют», где проходит оформление документов и оплата, там снова стоят люди. На наших глазах человек в синей рабочей робе снимает объявление о том, что вакцинация будет проводиться 12 июля. Через некоторое время там появится такое же объявление, в котором изменилась лишь дата. Теперь это 13 июля — то есть вакцинация продолжается!

ТЦ «Салют». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Старший администратор рынка «Садовод» Алексей Негашев заверил нас, что альтернативный пункт оформления прививок работает в рамках закона, ведь услугу предоставляет «аккредитованная организация». «Здесь им помогают заполнять бланки», — так Алексей сформулировал суть услуги. «Это организация помощи государственным врачам, которые находятся на пункте вакцинации. С сегодняшнего дня они закрываются. Сейчас эти люди будет перенаправлены в Лужники», — заверил он нас.

На вопрос о том, что за организация предоставляет эту услугу, старший администратор ответить не смог.

Большинство людей, которых мы встретили в пункте ТЦ «Салют», даже не знали о том, что можно привиться в другом месте за 1300 рублей. Да и если быть честными, многих уже волнуют не столько деньги, сколько сам факт прививки и возможность сохранить рабочее место. Главный стимул к вакцинации для мигрантов — это работа в России.

«Новая» обратилась в Департамент здравоохранения Москвы с вопросом о том, знают ли там о «дополнительных услугах» при вакцинации, которые оказывают мигрантам на рынке «Садовод». Спустя несколько часов мы получили ответ: пункт в ТК «Садовод» работает для вакцинации юридических лиц, то есть коллективов иностранных работников. Количество медицинских бригад там соответствует текущему спросу на вакцинацию. В основном эта точка пользуется спросом у работодателей, которые находятся на территории или вблизи самого комплекса. С работодателями заключаются соглашения, по условиям которых они оплачивают вакцинацию своих сотрудников в размере 1300 рублей за человека и снимают с сотрудников организационные вопросы по формированию пакетов документов для вакцинации. В этом случае работодатель либо сам оплачивает процедуру вакцинации своих работников, либо осуществляет централизованную передачу средств от сотрудников в соответствии с соглашением. Такие соглашения заключены с рядом организаций. Информации о том, что какие-либо организации берут плату со своих работников свыше установленных 1300 рублей, в Департамент здравоохранения не поступало.

Напоминаем, что иностранные физические лица, работающие или проживающие в Москве, могут сделать прививку в центре в Лужниках и в пунктах вакцинации на базе 25 городских поликлиник. Организованные группы трудовых мигрантов могут пройти вакцинацию в Лужниках, в миграционном центре «Сахарово» и в ТК Садовод.

Никита Ильин

— специально для «Новой»

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