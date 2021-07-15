В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах

В регионах РФ откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки, сообщила пресс-служба «Единой России».

«Партия ранее добилась двукратного увеличения финансирования строительства спортобъектов в субъектах РФ и взяла на себя контроль за эффективным и своевременным расходованием этих средств», – сообщается на сайте ЕР.

Нижегородская область была в числе первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино – его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа, который откроется на территории арзамасской школы №15 примет всех. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе «Красная Этна» в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3.

Как отметил секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов.

В Челябинской области все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект. К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5.

В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса.

В Иркутской области в текущем году строители готовятся сдать два ФОКОТа: в Балаганске и Тайшете. Проекты спорткомплексов предусматривают, что зимой они будут использоваться как хоккейные площадки, в теплый период – как футбольное поле с беговыми дорожками. Кроме того, вокруг стадиона расположатся тренажеры. До конца года региональные власти также намерены ввести в эксплуатацию ФОКОТ в Усть-Куте. Он включает стадионные площадки с трибунами, беговые дорожки и тренажеры.

К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области.

До конца года в Иваново физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории средней школы №8. В состав ФОКОТа войдет хоккейная коробка, беговая дорожка, секторы для игры в стритбол, прыжков в длину и высоту, а также тренажерные комплексы, трибуны и раздевалки для спортсменов

В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

В Вологде ФОКОТы появятся у школ №№ 12 и 16, во дворах по улице Новгородской; в Череповце спорткомплексы возведут на стадионе «Металлург», в Макаринской роще, на улицах Краснодонцев и Монтклер, а также рядом со школами №№ 5 и 9.

Тем временем в Липецкой области строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет в Волово. В его состав войдет беговая дорожка, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, площадку с уличными тренажерами, оборудование для игровых видов спорта. Рабочие уже начали готовить площадку под будущий комплекс.

В Мордовии в этом году планируется начать строительство ФОКОТа в селе Большие Березники. Его оснастят уличными тренажерами, трибуной для зрителей, площадкой для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.