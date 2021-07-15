Администрации Байдена понадобилась чрезвычайная линия связи с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания чрезвычайной линии связи с руководством Китая, сообщил телеканал CNN.

Предполагается, что Байден или его ключевые помощники могли бы в экстренной ситуации позвонить или передать сообщение председателю КНР Си Цзиньпину или лицам в его окружении. Речь могла бы идти, в частности, о неожиданных перемещениях войск или кибератаках, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что власти США еще не обсуждали эту идею с представителями КНР и не проработали целый ряд технических вопросов. Пока нет ясности относительно того, может ли Пекин согласиться с этим предложением.

Схожая система связи с китайскими военными уже имеется в Пентагоне. Она предназначена исключительно для обсуждения вопросов в военной сфере. Ее используют редко, были случаи, когда американская сторона не получала ответа, говорится в публикации.

Источники американского телеканала уточнили, что создание дополнительного канала экстренной связи в администрации Байдена рассматривают в качестве одного из элементов усилий с целью снижения риска конфликта между США и Китаем.

При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в Вашингтоне считают, что китайская сторона часто не отвечает своевременно на срочные запросы со стороны США.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил существование потенциала конструктивного взаимодействия между США и Китаем по Афганистану.

Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.

В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.