 

Администрация WhatsApp обещает упростить процедуру восстановления несправедливо заблокированных аккаунтов

15.07.2021, 3:34, Новости дня
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Как сообщают администраторы популярного мессенджера WhatsApp, в недалеком будущем владельцам несправедливо заблокированных аккаунтов станет легче возобновить их работу.

Как и другие ресурсы, WhatsApp периодически проверяет и блокирует аккаунты за подозрительное поведение. Таким образом, удается отсеять спамеров и других лиц, которые злоупотребляют возможностями мессенджера, грубо нарушая установленные правила.

Однако алгоритм определения нарушителей все же несовершешен. Нередко случаются блокирования и вполне приличных аккаунтов. Восстановить их можно и сейчас, оформив апелляцию администраторам мессенджера. Однако процесс рассмотрения слишком длительный из-за сложности процедуры, которую теперь хотят значительно упростить в WhatsApp.



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