Мнение: Ядерное предупреждение для Японии

Давеча на аккаунтах китайской компартии появился ролик, где прямым текстом озвучиваются угрозы нанести ядерные удары по Японии в случае, если Япония будет вмешиваться в дела Тайваня и хоть как-то посмеет влезать в вопросы воссоединения Китая военными средствами.

В этом случае, Китай будет расценивать это как акт войны, которую он намеревается вести всеми средствами, включая ядерное оружие, вплоть до второй полной и безоговорочной капитуляции Японии.

Фрагменты ролика.

Представители коммунистической партии на северо-западе Китая, похоже, выступают за «непрерывную» атомную бомбардировку Японии после того, как их аккаунт в соцсети опубликовал в минувшие выходные скандальное вирусное видео.

Все еще живое на подобной YouTube платформе Xigua под аккаунтом муниципального комитета Баоцзи Коммунистической партии Китая, видео призывает Пекин нанести ядерные удары по Японии, если Токио вмешается в китайское вторжение на демократический Тайвань .Пятиминутный ролик создан проверенным военным комментаторским каналом «Люцзюнь Таолуэ». Оригинал был опубликован в воскресенье и позже удален после того, как набрал более 2 миллионов просмотров, но не раньше, чем он был репостен на официальном аккаунте партии в Баоцзи, провинция Шэньси.

Рассказчик в видео предлагает «Японскую теорию исключения», согласно которой Токио будет освобожден от ядерной политики Китая «неприменения первым» (NFU). Кадры наполнены воинственной и националистической риторикой, а также угрозами ядерной войны против одного из ближайших соседей Китая.

Комментатор указывает на недавние замечания высокопоставленных японских чиновников в качестве мотивации своего предложения. Министр обороны Японии Нобуо Киси и его заместитель Ясухидэ Накаяма высказались в поддержку безопасности Тайваня перед лицом все более напористого Китая .

Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо также попал в заголовки газет на прошлой неделе, когда предположил, что нападение Китая на Тайвань поставит под угрозу выживание Японии , что потребует коллективной защиты самоуправляемого острова силами США.

Воскресное видео призывает китайское руководство не только отомстить любым японским войскам, которые приходят на помощь Тайваню, но и объявить тотальную войну Токио за вмешательство в его планы « объединения ».

«Когда мы освобождаем Тайвань, если Япония осмелится вмешаться силой, даже если она пошлет только одного солдата, один самолет или один корабль, мы не только ответим огнем, но и начнем полномасштабную войну против Японии», – говорится в комментарии.

«Во-первых, мы будем использовать ядерные бомбы. Мы продолжим использовать ядерные бомбы до тех пор, пока Япония не предложит свою вторую безоговорочную капитуляцию», – добавляет он.

«Мы хотим нанести удар по способности Японии вынести войну. Как только Япония осознает, что не может позволить себе заплатить цену войны, она не посмеет отправить войска в Тайваньский пролив», – продолжает рассказчик.

Клип, опубликованный на аккаунте Коммунистической партии Баоцзи, получил несколько сотен комментариев, и все они, по-видимому, поддерживали предложение видео, которое призывает переосмыслить политику Китая в отношении "неприменения ядерного оружия первым" в условиях «серьезных изменений» в окружающей среде безопасности.

«Все политики, тактики и стратегии должны быть скорректированы», – говорится в видео. «Чтобы защитить мирный подъем нашей страны, необходимо внести ограниченные корректировки в нашу ядерную политику».

Поскольку Япония – единственная страна, которая испытала на себе воздействие атомной бомбы, в комментарии предлагается китайская политика сдерживания, при которой она может нанести атомный удар при определенных условиях и окажется вдвойне эффективной.

«Выделяя Японию как« исключение »из нашего обязательства не применять первым, мы предупреждаем Японию и мир о том, что, если Япония вмешается военным путем в наши внутренние дела, в том числе в объединение Тайваня, ядерное оружие будет использовано против Японии, и будет использоваться постоянно до ее безоговорочной капитуляции », – говорится в заключении.

Рассказчик также предполагает, что Китай захватит контролируемые Японией острова Сэнкаку и Рюкю, прежде чем либо взять на себя административный контроль, либо позволить им быть независимыми. Он не рассматривает ни вероятность того, ни другого сценария, ни какие-либо неблагоприятные последствия, которые ядерный удар по соседней стране может вызвать для крупных прибрежных городов Китая.

https://www.newsweek.com/china-officials-share-viral-video-calling-atomic-bombing-japan-exception-theory-1609586?amp=1&__twitter_impression=true&s=09 – цинк (стоит отметить, что в порядке мотивировки оправданности гипотетических ударов по Японии упоминается и гибель более 30 млн. китайцев в результате японской агрессии в 30-40х годах.

С учетом того, ролик появился не на центральных ресурсах, хотя потом и был репостнут на аккаунты связанные с КПК, все это выглядит с одной стороны как завуалированное предупреждение для Японии, чтобы она не лезла в тайваньский вопрос (при куда как менее воинственной официальной позиции МИД КНР), а с другой – пропагандой для внутреннего потребления, которая подчеркивает основную мысль, что Тайвань будет так или иначе возвращен в состав Китая и в вопросе применения различных средств необходимых для этого, Китай готов пойти на многое. Кроме того, создается информационная реальность, когда любые попытки США поддержать отделение Тайваня и начала практических шагов в этом направлении, очень быстро могут привести к войне, где Китай будет задействовать военную силу для разгрома вооруженных сил Тайваня и военных сил тех стран, которые будут находится в районе Тайваня и открыто участвовать в попытках отделения острова.



Удаленный Тайвань с карты Китая в японском документе выпущенном оборонным ведомством.

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