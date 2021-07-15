Мнение: Новые точки

На Западе в связи с глобальным продовольственным кризисом, который выражается с одной стороны резким подорожанием продовольствия, с другой – столь же резким обнищанием огромных масс населения (в первую очередь Третьего мира) проводятся параллели с Арабской весной, спровоцированной как раз таким же продовольственным дефицитом.

Пока нет смысла задаваться вопросом, насколько искусственным является кризис продовольствия в таком формате. "Пандемия", будучи не медицинским, а политическим процессом, безусловно, оказывает влияние на целый ряд кризисов системного порядка, которые существовали и до нее, но она перевела их из хронической в острую стадию.

Из всех возможных кандидатов на новый взрыв наиболее перспективным является Ливан – там социальная катастрофа стала уже нормой, а полный развал хоть сколько-то устойчивых внутренних балансов делает достижение внутренних договоренностей бесперспективным. Кроме того, в Ливане есть и значительный внешний фактор – Хезболла по факту является филиалом иранских СС – КСИР, Саудовская Аравия ставит на лидера суннитов Харири, Франция (и те же саудиты) выстраивают отношения с армией и ее лидером Ауном. В преддверии ожидаемого (а скорее всего, уже неизбежного) взрыва в Ливане саудиты даже налаживают отношения с Асадом. Этот момент наша пропаганда успела заметить и выдает его за итоги блестящей политики Путина в регионе, и как обычно, беспардонно врет – здесь совсем иная мотивация и совершенно иные противоречия. К традиционным участникам борьбы вокруг Ливана теперь присоединяется и Турция, которая теперь из-за войны в Сирии имеет свою собственную пятую колонну в лице туркоманов, бежавших в большом количестве с севера Сирии.

Социальная и даже гуманитарная обстановка в стране буквально рухнула. Еще весной публиковались сообщения о голоде в армии – солдатам было просто нечего есть. Известный взрыв в порту Бейрута в 20 году уничтожил 85 процентов запаса зерна страны, и он не восстановлен до сих пор.

Всё переходит в режим ожидания. Все понимают, что запал уже горит, просто неясно, какой длины шнур.

Ливан – болевая точка региона. Он может дать такие метастазы, что мало не покажется никому. А если вспомнить, что регион только-только начинает приходить в себя после предыдущих событий, то его устойчивость куда как ниже, чем 10 лет назад.

Кроме Ливана уже на низком старте и Судан – там тоже продовольственная проблема выходит на первый план, а политический режим крайне хаотизирован. В целом всё постепенно подходит к новой точке срыва в очередную региональную катастрофу. Вопрос лишь в том, будет ли она локальной или перебросится через границы этих локаций.

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