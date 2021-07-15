Куда там сбирается Вещий Олег?

В Киеве не воспринимают всерьез предупреждения, «зашитые» в путинском тексте о вечном братстве.



Марш в вышиванках, Одесса, Украина. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

Первый случай в истории: большая статья авторства Владимира Путина, опубликованная на кремлевском сайте, там же дана и в переводе на украинский. Хотя целевая аудитория статьи — россияне. И этот краткий курс, от Вещего Олега до наших дней, и эти вопросы языкознания, прежде всего, рассчитаны на них.

Президент РФ как бы одергивает одуревший от жары телевизор, где Скабеева объявляет украинцев, не скорбящих по режиссеру Меньшову, «больше не одним народом с россиянами». Направляет в нужное русло. Успокаивает. Взбадривает.

Никто никому ничего не отдаст, не подарит, не позволит, не признает, не забудет, не простит, не волнуйтесь. А перевод — что ж, просто дань уважения. Жест жителей Рима в сторону жителей Бергамо. Но если задумали насовсем уйти от «Рима», то пусть вернутся в границы, которые существовали до вступления Украины в СССР.

Если вместо этого текста на кремлевском сайте — отчего не вообразить? — вдруг появилось бы «нечто рискованное» (такими словами Иосиф Бродский предварил чтение стихотворения «На независимость Украины» на вечере в Еврейском центре Пало-Альто 30 октября 1992 года), получилось бы, по крайней мере, оригинально. Тем более, что стихи попали в Сеть лишь в 2014-м, первом году российско-украинской войны. Лирический герой Бродского — невротик, раненный осколками «Третьего Рима», не сдерживая крика, захлебывается от проклятий.

Общеизвестно: при разрыве громче кричит тот, кому больнее. А манифест, набитый советскими идеологемами и канцелярскими оборотами, в соль на рану не превратится, как ни старайся.

Потому реакция украинского сегмента фейсбука, скорее, юмористическая. Те, кто прочел, пересказывают остальным, тем, кто не читал и не планирует. Мой фаворит синопсиса — Светлана Чунихина, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины.

«Украинцы и русские — один народ. Но Крым врозь. Украинцы — прекрасные люди. Но если любят русских. Чтобы создать Украину, большевики обокрали Россию (невероятные приключения «исторически русских» земель в еще более исторически русских» землях). Вы есть, но вас нет. Ну и валите, твари, к своим заокеанским хозяевам. Только попробуйте», — тезисы от пани Чунихиной, киевлянки, гражданки Украины, уроженки Калужской области, между прочим. По-русски написано. И никаких проблем — ни у Светланы, ни вообще.

На официальном сайте президента Украины по поводу статьи — ни ответа, ни привета. Заголовок топ-сообщения взят из прямой речи Владимира Зеленского на недавней встрече с канцлером Ангелой Меркель в Берлине: «Все страны должны оказывать давление на Россию в вопросе проведения встречи в Нормандском формате для установления мира в Украине».

Правда, на форуме «Украина-30», отвечая журналистам, Зеленский хохмил: «У Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей!» Похвалил за текст на украинском: «Значит, мы всё правильно делаем!» Даже пообещал собрать материалы для следующей публикации президента РФ об Украине. В конце сравнил тезис о братских народах с библейской притчей о Каине и Авеле.

Фото: Efrem Lukatsky / AP / TASS

Шутки шутками, но один из братьев официально предупрежден: не прекратишь вот это все свое, националистическое, — жди проблем.

«…Хозяева их называют хохлушками»

В конце мая Зеленский подробно рассказал о праздничных мероприятиях в конце августа, в честь 30-летия независимости Украины. Кроме военного парада и на суше, и на воде — на Днепре и в Одессе, на Черном море, — проведут и первый саммит «Крымской платформы». «Первое мероприятие по деоккупации нашего Крымского полуострова. Будут президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, спикеры, главы церквей. Я думаю, будут представлены около 30 стран», — уточнил Владимир Зеленский.

Здесь и причина. Поскольку считать достаточным основанием для активных действий хозяина Кремля судьбу Медведчука, по-прежнему изнывающего под домашним арестом, или ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.), потерявшую рупоры в виде телеканалов, — мелковато.

А вот на географические объекты, упоминаемые в статье, обратить внимание стоит. Призрак «Донецко-Криворожской республики», которая хотела в 1918 году войти в состав советской России, но волею Ленина была придана советской Украине, долго не давал покоя пропагандистам кремлевского проекта «Новороссия». О Подкарпатской же Руси, жаждущей своей государственности в отрыве от Украины, в РФ не вспоминали давно. С средины 90-х, когда самопровозглашенные представители края челночно ездили в Москву жаловаться на Киев. Возвращались с литературой и деньгами для поддержки духа сопротивления в массах. Теперь защита русинов станет следующей, после Донбасса, точкой братской помощи?

Совпадения бывают случайными. Статья об историческом единстве русских и украинцев увидела свет почти в очередную годовщину зеленопольской трагедии 2014 года.

Напомню читателям «Новой»: украинские военнослужащие выдвинулись в сторону села Зеленополье Луганской области, чтобы перекрыть государственную границу с Россией. Оттуда боевикам поступали боеприпасы, вооружение и живая сила — добровольцы. В 4.30 утра с 10 на 11 июля с территории соседнего государства по Зеленополью ударили «Грады». Так выглядело первое массовое применение регулярных войск РФ против ВСУ, о чем сообщили мировые СМИ, зафиксировали международные наблюдатели и подтвердило интернет-издание Bellingcat. Около сорока погибших, больше сотни раненых, сожженная техника в сожженных полях… Продолжим о Вещем Олеге?

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Расскажу лучше об Анне Ревякиной, молодой поэтессе из Донецка, члене Союза писателей России. Как же Анна ждала и приближала «русскую весну», с какой страстностью обещала лечь «стихами и костьми в московскую священную землицу»! Соответственно, для Украины не жалела недобрых пожеланий. А на восьмом году войны выплеснула строки:

В первопрестольной домработницами и нянями — донецкие женщины с высшими образованиями. Филологи, медики, экономисты умеют быстро, умеют чисто драить и приспосабливаться, подмывать и не болтать лишнего. Донецкие красавицы — теперь серые мышки. Тихие женщины, моющие чужие кухни, от воды у них руки пухнут. Я однажды подслушала: хозяева их называют хохлушками, женщин, выросших на А.С. Пушкине, Евтушенко и Ахмадулиной…

И так далее.

Но до сих пор лирическая героиня — aka Анна Ревякина? — не разобралась, откуда пришла беда. Обращается с вопросами к Богу, мол, за что ты с нами так? Возможно, статья авторства Владимира Путина ей поможет.

«Цель: поглощение под любым предлогом»

А я расспросила Владимира Огрызко, министра иностранных дел Украины (2007–2009), заметны ли ему «зашитые» в ткань текста о братстве реальные угрозы для Украины. Во время каденции президента Виктора Ющенко московские политтехнологи называли Владимира Станиславовича ультранационалистом и ненавистником России.

Огрызко ответил, что за время своей работы в МИДе несколько раз встречался в Путиным — не тет-а-тет, конечно, в составе делегации. Сложил впечатление:

— Разумный человек, циничный. Умеет ставить цель, достигать ее. Уж точно не карикатурный, как у нас иногда изображают. Такие люди имеют чувство собственного достоинства, распространяя чувство и на свою страну. Во многих выступлениях Путин подчеркивает: для РФ главное — достоинство. Но статья, которую ему написали — не знаю, Чесноков, Сурков, еще кто-то — сильно удивила. Поставить подпись под исторической манипуляцией, подтасовкой под современную цель он, по идее, не мог. А если смог, то либо произошли изменения психического характера, либо наступила утрата реальности…

— Цель-то какая была?

— Отвергнуть существование Украины в принципе, объявить ее выдумкой «австрийского генштаба».

Путин долго оставался фанатом Союза. Но идея возрождения СССР в натуральную величину умерла, медицинский факт. Если все же представить невозможное, то есть «СССР-2», тогда нынешняя РФ растворится во внутреннем мусульманском мире. Да и силы извне помогут. Остается шанс подмять под РФ Украину с Беларусью и на славянской основе продержаться еще несколько десятилетий.

Концепцию «триединого народа» изобрели советские историки, а сейчас ее в Кремле приспосабливают к прикладной геополитике: если нам не понравится поведение Киева — вмешаемся.

Мы же один народ, просто живем в трех странах! Страна сегодня есть, завтра исчезла, а народ вечен, в таком духе. «Зашита» — очевидная опасность: переход к новой фазе отношений с Украиной и Беларусью, которая имеет название — поглощение под любым предлогом: историческим, культурным, идеологическим.

Формулы взаимодействия, сотрудничества, которые прежде чертил Кремль, больше неактуальны. Сказано прямо: «Я тут хозяин. Не активничайте со своим курсом на Запад, не приближайте и так неизбежное».

— Военный компонент в планах присутствует, как думаете?

— Логично ответить «да». Если «по согласию» не получится… Прошло тридцать лет с момента объявления государственной независимости Украины, газовые, колбасные, конфетные войны границу не размыли, поглощения не произошло — мы сопротивлялись и сопротивляемся. Осталось принуждение силой как последний аргумент Путина, шантаж Украины и Запада: «Можем повторить!».

Западное направление для Российской Федерации практически полностью закрыто. Отдельные лоббистские коррупционные лазейки не в счет. И чтобы в осажденной крепости не начали роптать, туда надо затянуть украинцев и белорусов — объединить потенциалы человеческие, промышленные. Вернуться, если хотите, на этап древности, отбиваться от врагов, окруживших со всех сторон. Без Украины, только с Беларусью, такой реванш для РФ не возможен.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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