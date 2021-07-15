Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс»

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро после подтверждения первых случаев заражения штаммами «дельта» и «дельта плюс» коронавирусной инфекции, сообщило издание Universal.

Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20.00 14 июля (04.00 15 июля мск) и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20.00 до 06.00, в выходные – с 18.00 до 06.00, передает ТАСС.

В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе – не более 75%.

Эквадорские эпидемиологи выявили десять случаев заражения дельта-штаммом – три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции «дельта плюс». Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами «альфа», «бета» и «гамма».

Напомним, 15 мая Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Днем ранее министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V».