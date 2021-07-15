 

Госдеп отметил важность сотрудничества РФ и США по климату

15.07.2021, 2:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, в стремлении к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, в устранении выбросов от сжигания угля, а также в работе над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой, во время председательства РФ в Арктическом совете», – приводит текст заявления ТАСС.

«Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и РФ работали вместе над целым спектром климатических вопросов», – отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства. «Они также заявили о важности работы, направленной на успешное проведение 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в Соединенном Королевстве», – говорится в документе.

В Госдепартаменте США утверждают, что российский лидер «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и сообщил о намерении РФ среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства».

Накануне в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.



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