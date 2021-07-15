В соцсети «ВКонтакте» появился новый облачный сервис

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новый облачный сервис под названием My.Games Cloud. По словам специалистов, он предоставит доступ к играм, хранящимся в «облаках». В данный момент через новый сервис можно запустить более трех сотен тайтлов.

Как пояснили создатели нового сервиса, пользователям предлагается до 10 часов играть абсолютно бесплатно. Если геймеров все устраивает, для продолжения использования облачного сервиса можно оформить подписку.

Здесь также предлагается два варианта. Средний уровень подписки обойдется пользователю в 599 рублей. Полная подписка Ultra будет стоить 1199 рублей в месяц. Напомним, что данный облачный сервис проходил бета-тестирование осенью прошлого года.