 

Мнение: Минное поле?

15.07.2021, 2:06, Разное
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Президент России Владимир Путин, оказывается, объяснил, почему он написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24».

В этом телевизионном интервью, оказывается, был и другой интересный момент. Президент назвал две «мины замедленного действия», которые были заложены в СССР.

Первая «мина», по мнению Путина, – это право свободного выхода союзных республик из состава СССР.

«А вторая мина – это ведущая роль КПСС. Направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться – за ней посыпалась и вся страна. Были и другие мины замедленного действия, потом еще, может быть, об этом поговорим» – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».


отсюда

Мне вот интересно, а «Единая Россия» чем отличается от КПСС?  Не мина?  А если мина, получается, что мы как жили на минном поле, так и продолжаем жить?

Или мои тревоги беспочвенны?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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