 

Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на 7,6 млрд долларов в год

15.07.2021, 1:52, Новости дня
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Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 млрд долларов в год, заявили в Минэкономразвития.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Еврокомиссия в среду опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался больше года, соообщает РИА «Новости».

«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долларов», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

Уточняется, что озвученная сумма – это объем экспорта за 2020 год товаров, которые подпадут под регулирование.

Ранее в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) отмечалось, что российские экспортеры могут терять от 3 до 4,8 млрд долларов ежегодно в случае введения мер ЕС по углеродному регулированию.   



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