Как пандемия COVID-19 снизила уровень плановой вакцинации в России и в мире – исследование



1

минута

Ученые обнаружили, что в 2020 году доля детей, которые получили первую дозу вакцины от кори и третью дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша упала ниже 80% для каждой из вакцин. Этот показатель оказался на 7% ниже ожидаемого экспертами.

В России, согласно оценкам, в 2020 году количество детей, получивших первую дозу вакцины против кори, оказалось на 6,4% меньше, чем ожидалось. Охват вакцинацией против этой болезни составил 90,0% вместо 97,1%. От дифтерии, столбняка и коклюша привили на 7,2% меньше детей, чем планировалось. Иммунизированными оказались 92,3% вместо 99,5%.

Ученые пишут, что к декабрю 2020 году ежемесячное количество назначаемых доз вакцин стало приближаться к ожидаемому. Однако они предупреждают, что продолжение распространения новых вариантов вируса и фокус на прививках против COVID-19 может негативно повлиять на эти положительные тенденции.

Причины задержки вакцинации были различными. Локдауны могли препятствовать передвижению как детей с родителями, так и медработников. Пандемия привела к нарушению поставок вакцин, многие родители могли избегать лечебных учреждений, опасаясь заражения COVID-19. Также оказывало влияние то, что медицинскому персоналу часто не хватало индивидуальных средств защиты для работы, многие медики были мобилизованы на борьбу с пандемией.

Авторы исследования подчеркнули, что без целенаправленных действий по поддержанию уровня охвата вакцинацией всему миру будет угрожать опасность инфекций, которые можно предупредить при помощи прививок.

Для оценки охвата вакцинацией ученые использовали официальные данные и электронные базы медицинских карточек. В странах, которые их не представили, они ориентировались на изменение мобильности людей. Данные о ней были получены благодаря анонимному наблюдению за передвижением абонентов сотовых телефонов в 134 странах. Этот показатель является косвенным признаком более глубоких нарушений в обществе, включая задержку доставки вакцин. Однако в таких случаях, предупреждают авторы, их оценки могли оказаться неточными.