Мужчина с гранатой на железнодорожных путях остановил движение поездов в Тверской области

Мужчина на железнодорожных путях на станции Редкино в Тверской области угрожал взрывом, его задержали, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Его [мужчину, стоявшего с гранатой на станции Редкино] задержали», – цитирует ТАСС Марковскую. Она уточнила, что у мужчины вел себя неадекватно.

Как сообщила пресс-служба ОЖД, скоростные поезда №774 и №772 «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека, время задержек составляет от 20 минут до 1 часа, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, «Октябрьская железная дорога предпринимает все усилия для минимизации времени опоздания поездов и просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах».

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