Сход с рельсов двух грузовых поездов произошел в Забайкалье

На перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

«На перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. В настоящее время движение по перегону приостановлено. <…> Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ЗабЖД.

В компании также уточнили, что отменены пригородные поезда № 6221 сообщением Ксеньевская – Зилово, № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом. Также задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечены водой и дополнительным питанием.

Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово, Шилка. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 6 июня в Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином. Еще один похожий случай произошел 29 мая, когда под Екатеринбургом с рельсов сошли цистерны с дизтопливом. Кроме того, в марте в Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов с углем, а в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью.