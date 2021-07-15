 

США пообещали эвакуировать помогавших американцам афганцев

15.07.2021, 0:58, Новости дня
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Американские военные в конце июля начнут перевозить в безопасные места помогавших Соединенным Штатам афганцев, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Соединенные Штаты начнут перевозить по воздуху в другие места первые группы афганцев и членов их семей, которые помогали США и нашим союзникам <…>, в конце этого месяца», – приводит слова пресс-секретарь Пентагона ТАСС.

Кирби отказался говорить, куда именно будут доставлять этих людей, а также не стал предоставлять любую другую информацию об их перемещении по территории Афганистана. По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы все эти граждане смогли безопасно покинуть афганскую территорию. Представитель Пентагона переадресовал в Госдепартамент все вопросы об отказе в выдаче виз в США сотрудничавшим с американцами афганцам.

По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США надеются получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена отправить этих людей на принадлежащий Соединенным Штатам тихоокеанский остров Гуам.

Накануне глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии. В среду входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) страны выступили за единый и демократический Афганистан и призвали стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Тем временем Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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