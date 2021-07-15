На Олимпиаде спортсмены будут сами себе надевать медали, рукопожатия и объятия отменят

Медали по итогам 339 соревнований преподнесут спортсменам на подносах, откуда олимпийцы будут забирать и надевать их сами. Класть медаль на поднос будет человек в продезинфицированных перчатках, “чтобы олимпиец был убежден, что ее никто не касался”, сказал Бах.

Глава МОК также подчеркнул, что в Токио не будет рукопожатий и объятий во время традиционной церемонии награждения.

Чтобы создать атмосферу для спортсменов на стадионах и площадках, лишенных зрителей, будут транслировать шум толпы, записанный на мероприятиях предыдущих Олимпийских игр.

Агентство отмечает, что подход организаторов Олимпиады отличается от недавно завершившегося чемпионата Европы, на котором президент УЕФА Александр Чеферин лично вешал медали на шеи игрокам на финальных соревнованиях, а также пожал руку голкиперу Италии Джанлуиджи Доннарумме.

Nella foto: #Ceferin premia #Donnarumma nonostante gli stia squillando il telefonino. Era Andrea #Agnelli che voleva dirgli che lo stima sempre. pic.twitter.com/HIKLpZcwzl

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) July 11, 2021

Контекст:

Олимпийские медали обычно вручаются членом МОК или ведущим должностным лицом в руководящем органе спорта.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии еще в марте, в июле меры ужесточили – зрителей на соревнования решили не допустить вообще.

7 июля оргкомитет Олимпийских игр отказался от эстафеты олимпийского огня в Токио.

—