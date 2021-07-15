Новую вспышку COVID-19 в Украине уже этим летом прогнозируют эксперты Киевской школы экономики

В КШЭ подсчитали, что сейчас суточные показатели госпитализации падают на 10% каждую неделю, количество пациентов – на 15%. Среднесуточная смертность в целом по Украине составляет 17 умерших в сутки.

“В июле-сентябре мы не прогнозируем большого увеличения показателей смертности даже в случае вспышки. В то же время вспышка ожидается уже этим летом”, – цитируют в Минздраве руководителя Центра экономики охраны здоровья КШЭ Юрия Ганиченко.

По мнению специалистов, Украине угрожает рост заболеваемости в странах Европы. Поэтому вакцинация против COVID-19 является критически важной, отмечают в Минздраве.

О том, что новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне и Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 188 млн случаев COVID-19, умерло более 4 млн человек.

В ВОЗ 13 июля сообщили, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3%.

Гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны пандемии COVID-19.

По состоянию на 14 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.

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