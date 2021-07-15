Bild – «провальная» и «наивная» — близкий советник Меркель дал оценку её политике в отношении Китая

Близкий советник канцлера Германии Ангелы Меркель Эльмар Брок раскритиковал её политику в отношении Китая, пишет Bild. По его словам, она «провальная», «легкомысленная» и «наивная», ведь «перемен через сближение» с коммунистическим режимом в Пекине добиться невозможно. Вместо этого он призвал ЕС сплотиться в противостоянии с Поднебесной, иначе через 10 лет она станет единственной мировой державой.



Reuters

Эльмар Брок десятки лет проработал представителем Европейской народной партии по вопросам внешней политики и многие годы был личным советником канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Bild. Но сейчас он дистанцируется от неё, главным образом из-за той политики, которую глава ФРГ проводит в отношении Китая. По его словам, она «провальная», «легкомысленная» и «наивная».

Добиться «перемен через сближение» с коммунистическим режимом в Пекине невозможно, объясняет дипломат: «Я больше не понимаю политику канцлера в отношении Китая, эту наивность по отношению к Китаю, его намерениям и средствам». «Китай — это, бесспорно, наибольшая угроза для нас — для экономики, внешней безопасности и западных демократий», считает Брок. По его мнению, для Пекина торговля, вооружение и оборона, шпионаж, кража данных и патентов, долевое участие, подрыв социальных и торговых стандартов, проект «Шёлковый путь» — это всё внешнеполитические средства.

При этом Китай ужесточает свою политику, продолжает дипломат: «Нам нужно прямо сейчас решить, хотим ли мы, чтобы через 10 лет у нас была только одна мировая держава: Китай. Или же мы, Германия и ЕС вместе с США будем отстаивать наши собственные интересы в мире и в рамках противостояния с Китаем». Если европейским компаниям запрещается иметь контрольный пакет акций в китайских предприятиях и обязательно сотрудничать с китайским партнёром, то также нужно поступать и в ЕС, советует Брок. То же самое касается размещения заказов. А если дело касается стратегически важных вещей, необходимо вводить торговые запреты.

«У обоих президентов — Си Цзиньпина и Владимира Путина — одна цель: раскол ЕС, а мы этого не понимаем. Си говорит только с Меркель и Макроном, Путин даёт чётко понять, что ему не нужен ЕС и он может отдельно говорить с Меркель, Макроном или Виктором Орбаном, — объясняет дипломат. — Как могут другие маленькие государства ЕС доверять единой внешней политике, если Меркель и Макрон в одиночку и без согласования с остальными встречаются с китайским президентом Си? Свою инициативу по проведению саммита ЕС с Путиным они также не согласовали ни с Брюсселем, ни с обеспокоенными соседними государствами — Польшей или Прибалтикой. Так не пойдёт!» Брок призвал ЕС выступить единым фронтом против Китая: «Продолжая нынешнюю политику Берлина и Брюсселя в отношении Китая, мы проиграем борьбу».