Обозреватель WT – «нереалистичное представление» Байдена о будущем Афганистана грозит США «вторым Сайгоном»

Бывший заместитель министра обороны Соединённых Штатов Джед Баббин в своей статье для The Washington Times предрёк США повторение ситуации с эвакуацией американцев из Сайгона в Афганистане. По мнению Баббина, виной всему «нереалистичное представление» президента США Джо Байдена о будущем Афганистана и его безразличие относительно того, что произойдёт в стране после вывода американских войск.



Reuters

Ситуация в Афганистане после вывода американских войск может стать для США «вторым Сайгоном», когда в ходе операции «Порывистый ветер» в 1975 году страна эвакуировала из города на юге Вьетнама американских граждан, пишет бывший заместитель министра обороны Соединённых Штатов, обозреватель Джед Баббин в The Washington Times.

По мнению Баббина, слова Джо Байдена, сказанные американским лидером как во время объявления о завершении войны в Афганистане в четверг, так и ранее, свидетельствуют о «нереалистичном представлении» президента о том, что произойдёт в стране после вывода американских войск. Более того, обозреватель обвиняет Байдена в том, что действует он, совершенно не заботясь о том, что будет дальше.

Так, в четверг президент отметил, что США выполнили задачи, которые поставили перед собой при вводе войск в Афганистан: «нейтрализовать террористов, напавших на нас 11 сентября; предать правосудию Усаму бен Ладена; а также ослабить террористическую угрозу, с тем чтобы Афганистан не превратился в базу для совершения будущих атак на США».

Хотя Байден уточнил, что эти слова не были объявлением о «выполненной миссии», Баббин называет это заявление даже более смелым, чем то, которое в 2003 году сделал Джордж Буш — младший, когда объявлял о победе США и союзников в Ираке. Дело в том, что «Талибан»* не разорвал союз с «Аль-Каидой»** и нет никаких подтверждений слов Байдена о том, что Афганистан вскоре вновь не станет базой, с которой террористы могут нападать на США.

Байден также неоднократно утверждал, что афганский народ сам должен решать своё будущее. В связи с этим автор статьи задаётся вопросом, а знает ли президент об участии Ирана, Пакистана, Китая и России, утверждая, что каждая из этих стран «на протяжении многих лет снабжала талибов финансированием и оружием». Роли этих государств, по мнению Баббина, позволяют им, а не «народу Афганистана», решать будущее страны.

Кроме того, глава Белого дома неоднократно настаивал на отсутствии параллелей между войнами в Афганистане и Вьетнаме, с чем не согласен обозреватель. Так, в обеих войнах США сражались с местными силами при поддержке третьих стран, таких как Россия. В обеих войнах Вашингтон поддерживал «коррумпированные режимы, которые не хотели или не могли победить своих врагов». В обеих войнах американцы выиграли все битвы, но не смогли привнести в страны демократию. И, наконец, в обеих войнах идеологии врагов, будь то национализм во Вьетнаме или исламистская идеология в Афганистане, не ослабли к моменту вывода американских войск.

Байден также заявил, что американская разведка не пришла к выводу о неизбежности захвата Афганистана талибами. Как полагает Баббин, отчасти это правда, однако прессе стало известно, что разведка пришла к выводу, что режим в Кабуле может пасть в течение шести месяцев после вывода войск США.

Утечка выводов разведки совпала по времени с началом наступления талибов, которые, как сообщается, взяли под контроль десятки северных районов. Сейчас «Талибан» утверждает, что контролирует 85% территории Афганистана. Кроме того, в террористической организации заявили, что любые американские войска, остающиеся в стране, станут мишенью для нападения. Предположительно, охранять посольство США в Кабуле останутся несколько сотен человек.

И, наконец, Байден заявлял, что даже сравнивать нельзя сам уход США из Афганистана с Вьетнамом. По его словам, американцам не стать свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединённых Штатов в Афганистане. Однако в своей статье для The Washington Times бывший заместитель министра обороны Баббин пишет, что это вполне возможно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

